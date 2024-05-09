10 мая — Семен Ранопашец: почему нельзя чинить обувь и лепить вареники

Каждый год 10 мая православная церковь чтит память апостола от 70 Симеона Иерусалимского, сродника Господня по плоти. В 2024 году торжество выпадает на пятницу. На Руси в этот день отмечали народный праздник Семен Ранопашец. О том, какие традиции и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Семен Ранопашец в 2024 году — история

По преданию, Симеон был сыном Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника — супруга Девы Марии. Уже в зрелом возрасте будущий святой стал свидетелем чудес, которые сотворил Иисус, и уверовал в него. Впоследствии он вошел в число апостолов от 70 и вместе со своими сподвижниками стал обличать язычество и проповедовать христианство.

В 63 году трагически погиб первый епископ иерусалимский Иаков, сын Иосифа Обручника. За прославление Христа его сбросили с паперти храма, а затем убили ударом по голове. По решению апостолов на его место был избран Симеон. В течение 40 лет он направлял свою паству и мудро руководил вверенной ему духовной вотчиной.

Симеон дожил до глубокой старости. Когда ему было уже больше 100 лет, недоброжелатели донесли римскому правителю Аттику, что престарелый епископ происходит из рода царя Давида и исповедует христианство. В то время римская власть стремилась уничтожить всех потомков правителя единого Израильского царства, вера в Христа также могла стать причиной жестоких гонений. Поэтому святого тут же арестовали и после долгих мучений распяли на кресте.

Семен Ранопашец в 2024 году — традиции

На Руси день памяти святого Симеона называли Семен Ранопашец. Связано это было с тем, что к празднику в большинстве регионов страны наступало время пахоты. В северных и центральных регионах крестьяне сеяли хлеб в первый раз за год, поэтому пахота считалась ранней.

Тем не менее далеко не всегда в праздник проводились посевные работы. В первую очередь жители сел и деревень ориентировались на погоду. Считалось, что пахоту можно начинать только после того, как лес оденется в листву, а у водоемов начнут квакать лягушки. Кроме того, земля должна была прогреться, чтобы посевы не погибли.

Если погода благоволила, на пашню выезжали торжественно. Перед выходом вся семья читала молитву. Затем старшие сыновья кланялись родителям в ноги, прося благословения на полевые работы. Выезжая за ворота, внимательно смотрели, нет ли поблизости женщины, так как женщина, пересекшая отъезжающим дорогу, считалась дурным знаком.

Семен Ранопашец в 2024 году — что можно и нельзя делать

День памяти святого Симеона Иерусалимского выпадает на Светлую седмицу. В это время продолжаются пасхальные богослужения в храмах, ежедневно проходят крестные ходы. Отменяется пост в среду и пятницу. Но, несмотря на отсутствие ограничений в еде, священнослужители советуют верующим не переедать, а также воздержаться от употребления алкоголя, шумных застолий, конфликтов и ругани.

Помимо этого, в первую неделю после Светлого Христова Воскресения не положено ходить на кладбище и молиться об усопших, так как считается, что мертвые в эти дни и так получают облегчение, радуясь празднику вместе с живыми.

На Руси люди верили, что на Семена Ранопашца активизируется нечистая сила, стремясь попасть в жилье и рассорить домочадцев. Поэтому в этот день не приносили с улицы бездомных животных и не пускали в дом незнакомцев, так как они могли принести с собой несчастье.

Также в праздник внимательно следили за словами и поступками, чтобы не спровоцировать конфликт. Считалось, что взаимные обиды, возникшие на Семена Ранопашца, будут преследовать людей долгие годы. Не верили в праздник и попыткам примирения со стороны старых врагов, ведь их намерения могли оказаться неискренними.

Женщины старались не выходить со двора, чтобы не попадаться на глаза мужчинам, собирающимся на пашню. Хозяйки откладывали на другие дни лепку вареников, особенно с капустой и грибами, чтобы избежать обмана от недоброжелателей. Лишние продукты и ненужные вещи не выкидывали, а отдавали нуждающимся. Согласно поверью, это помогало избежать нищеты. Также на Семена Ранопашца не покупали и не ремонтировали обувь, опасаясь, что долго она не прослужит.

Семен Ранопашец в 2024 году — приметы

На Руси в праздник Семена Ранопашца внимательно следили за погодой. Хорошей приметой считался небольшой дождь с утра — он обещал богатый урожай ржи и других культур. Быстрое движение облаков по небу предвещало скорое ненастье, а туман вечером — погожие дни. Если на восходе было ясно, крестьяне готовились к ветреному лету.

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