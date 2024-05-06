7 мая — Евсеев день: почему нельзя опаздывать и распускать слухи

Православная церковь 7 мая почитает память великомученика Евсевия Никомидийского. В народе праздник известен как Евсеев день — преддверие холодной погоды и время бороться со скукой. В 2024 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

Евсеев день – 2024: история праздника

Мученик Евсевий был одним из 40 свидетелей страданий Георгия Победоносца. Увидев, как на его истерзанном теле чудесным образом затягиваются раны, очевидцы уверовали в Иисуса Христа и начали проповеди среди населения.

В то время правителем Римской империи был Диоклетиан, ярый противник христианства. Евсевия вместе с другими праведниками схватили и подвергли жестоким пыткам. Но тяжелейшие испытания не сломили веры христиан, и тогда их казнили по приказу императора.

Евсеев день – 2024: традиции

В народе 7 мая считается днем, когда на человека нападает «маета» — нежелание что-либо делать. С ленью полагается бороться молитвами и усилиями воли. Также к Евсееву дню полагается закончить посев овса, даже невзирая на погодные условия и другие природные факторы. На стол полагается подавать блюда из овса.

Также на 7 мая в 2024 году приходится народный праздник Купальница — первый вторник после Пасхи. В этот день женщинам полагается посетить церковь и умыться святой водой, чтобы смыть все грехи. Иногда вместо умывания верующие полностью обливаются. Мужчинам же напротив в этот день полагается оставаться дома, присматривать за детьми и хозяйством.

Евсеев день – 2024: что нельзя делать

Вторник после Пасхи должен быть веселым и беззаботным днем. Поэтому 7 мая нельзя грустить, предаваться тоске и унынию, пребывать в плохом настроении.

В народе считают, что в этот день нельзя шить и вязать, а также покупать или дарить вещи из шерсти или льна.

Неприемлемыми в Евсеев день считаются опоздания, в особенности, если речь идет о церковной службе. Не стоит и задерживаться на пороге жилища.

Категорически запрещается сплетничать и распространять злые слухи, а иначе они могут вернуться с тройной силой.

Евсеев день – 2024: приметы

Увиденные в небе 7 мая птицы сулят удачу в делах, а появление комаров — к хорошему урожаю.

Низко плывущие облака предвещают грозу, а теплый день может быть обманчивым и быть преддверием готовящихся заморозок. Часто полагают, что за Евсеевым днем всегда следует похолодание.

Накануне, 6 мая, в России также отмечали народный праздник Егорий Вешний. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.