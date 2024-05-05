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6 мая — Егорий Вешний (Юрьев день): что нельзя делать, приметы

Народный праздник Егорий Вешний (Юрьев день) отмечают 6 мая
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Праздник установлен в честь христианского великомученика Георгия Победоносца. Церковь почитает святого 6 мая. В народной традиции этот день известен как Егорий Вешний или Юрьев день. О том, как отмечали праздник, какие традиции и приметы с ним связаны, рассказывают «Известия».

Какой церковный праздник 6 мая

По церковному преданию, святой Георгий родился в конце III века в городе Каппадокия в Малой Азии. Он служил в римском войске и занимал высокий пост при дворе императора-язычника Диоклетиана. Воин был схвачен и казнен после того, как публично объявил себя христианином.

С его именем связано одно из известных чудес — победа над змием, опустошавшим земли. Благодаря этому Георгий получил прозвище Победоносец. На иконах святого изображают в образе всадника, пронзающего змея копьем. С XIV века данное изображение стало эмблемой Русского государства и гербом Москвы.

Большое значение Георгий Победоносец имел для крестьян. В народе его нередко называли Юрием или Егорием. Отсюда и такое многообразие названий праздника. Святой считается покровителем как воинов, так и скотоводов и пастухов.

Егорий Вешний в 2025 году — народные приметы 6 мая

По народным представлениям, в этот весенний день святой Георгий «выпускает росу на белый свет», даруя силу людям, травам и животным. Поэтому каждый был обязан на рассвете пойти на поляну и поваляться в «юрьевской росе», чтобы быть здоровым и крепким.

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Также в русских деревнях на Егория по традиции проводился первый выгон скота на пастбище, чему был посвящен отдельный обряд. С раннего утра хозяйка дома отправлялась в хлев и кормила скотину кусками хлеба с солью, читая заговор-оберег от хворей и потери животного. Затем скотину выпускали на двор. Там хозяин обходил животных с зажженной свечой и иконой святого Георгия, совершая это действо трижды.

Грубо обращаться со скотиной в праздник категорически запрещалось. По поверьям, таким образом можно было навлечь невзгоды и бедность. По той же причине на Юрьев день наши предки не употребляли в пищу мяса.

Особое внимание в этот день уделяли погодным приметам, крайне важным для земледелия. По погоде определяли, каким будет урожай. Например, существовала такая примета: если 6 мая на деревьях появился иней, будет богатый урожай гречихи. Теплая ночь предвещала, что хлеба созреют до первых заморозков. А если выдался дождливый день — к хорошему сенокосу.

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Что можно и нельзя делать на Юрьев день 6 мая

В 2025 году Юрьев день приходится на вторник. Строгие ограничения в еде уже сняты после Пасхи, которую верующие встретили 20 апреля. Это значит, что в праздник можно собраться за широким семейным столом.

При этом нельзя заниматься шитьем и рукоделием, а также работать в огороде. Иначе, согласно народным поверьям, впереди ждут неудачи. Новые начинания тоже лучше оставить на другой день. Тем, кто хочет сохранить красоту, 6 мая не стоит стричь волосы. А чтобы избежать разочарований в любви, не нужно вывешивать сушить постельное белье в ночь на Юрьев день.

Ранее «Известия» рассказали об истории другого народного праздника — Иван Ветхопещерник, который также празднуется в мае.

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