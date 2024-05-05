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«Главный и самый светлый праздник в году, наполняющий сердце радостью»

Что говорил патриарх Кирилл на пасхальном богослужении и как православные россияне встретили праздник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Главный православный праздник Светлое Христово Воскресение 5 мая отмечают миллионы верующих по всей России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим «наполнить сердца любовью и пробудить добрые чувства». Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя традиционно посетили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также тысячи прихожан, среди которых были и те, кто участвовал в строительстве храма. Корреспонденты «Известий» поучаствовали в богослужении и традиционном крестном ходе, а также узнали, какие надежды верующие возлагают на праздник.

Сила и надежда

В ночь с 4 на 5 мая в кафедральном соборе Русской православной церкви, в храме Христа Спасителя, прошло главное пасхальное богослужение, в котором участвовали тысячи человек. Пасхальную службу посетили и официальные лица: президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин. А утром в Великую субботу святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с воззванием не оставлять надежд в самых трудных ситуациях и праздновать Пасху благонравием и добрыми делами.

— В нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды, с великой радостью обращаю к вам древнее и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие: Христос воскресе, — поздравил верующих глава РПЦ.

пасхальное богослужение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он подчеркнул, что эти два жизнеутверждающих слова содержат столько силы, что могут преображать людей и окружающую действительность. А воскресение Спасителя — не просто историческое событие из священных текстов, а краеугольный камень веры, источник размышления, благодарности и надежды. В напутствии к верующим он напомнил, что это торжество должно вдохновлять жить в вере и любви, «зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас».

— Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами, дабы, преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева, — воззвал патриарх в конце своего обращения.

В своем пасхальном поздравлении в ночь на 5 мая патриарх отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом, а также убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь. Он напомнил, что в глазах Бога личность каждого человека бесценна, но это также означает, что все поступки, слова и даже мысли влияют на то, как сложится его жизнь и какой будет его учесть.

пасхальное богослужение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью, и главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие и отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Другими словами, мы призваны к жизни по вере, действующей любовью, как о том пишет святой апостол Павел, — сказал он. — Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждает добрые чувства и вдохновляет нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие! С Пасхой Господней!

Русская православная церковь, как отметил ее глава, продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело.

— Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмой и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира, — завершил речь патриарх Кирилл.

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В сердце России

Верующие начали собираться в храме Христа Спасителя в 10 часов вечера. Корреспонденту «Известий» удалось пообщаться и с теми их них, кто участвовал в восстановлении храма в 1990-е годы.

— Я занимался созданием зала церковных соборов еще в 1995 году. Для меня большая радость оказаться в этот праздник на патриаршей службе в храме Христа Спасителя, — сказал архитектор Дмитрий Пшеничников. — Для меня это главный и самый светлый праздник в году, наполняющий сердце радостью.

Храм Христа Спасителя в Москве был заложен в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. На его стенах отражена память о тысячах солдат и офицеров, погибших и отличившихся подвигами в Отечественной войне. На богослужении были и те, кто помогал восстанавливать храм материально.

пасхальное богослужение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сейчас Россия переживает непростой период, и мы будем молиться о мире и благополучии, — рассказала «Известиям» прихожанка Светлана. — Я жертвовала деньги на восстановление храма, и грамота, подписанная патриархом, стала реликвией в нашей семье.

Многие верующие пришли на богослужение с детьми и рассказали, что чтут семейные традиции, сложившиеся на Пасху, и строго соблюдают пост.

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— Я уже 10 лет соблюдаю посты, а на Пасху мы, конечно же, собираемся семьей за праздничным столом, — поделилась с изданием участница богослужения Татьяна. — Нас учат, что нужно быть добрее друг к другу, но в этот день я также хочу пожелать людям, чтобы они были добрее к себе, верили в чудо, любили и благодарили каждый день.

пасхальное богослужение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для некоторых москвичей храм Христа Спасителя стал домашним храмом, который они посещают на все праздники. Впрочем, на богослужении были и те, кто приехал издалека.

— По работе мне часто приходится бывать во многих городах, но и там я стараюсь не пропускать богослужения. Конечно же, когда я нахожусь в родном городе, то хожу на службу в церковь неподалеку, но сегодня я особенно рад в этот светлый праздник побывать здесь, — рассказал Илья из Ессентуков.

Крестный ход

Одна из главных церемоний пасхального богослужения — крестный ход. В полночь патриарх Кирилл и собравшиеся верующие совершили церковное шествие вокруг храма Христа Спасителя, которое транслировалось на всю страну. Но в центре Москвы находятся десятки церквей, в которых прошли более скромные, но не менее торжественные богослужения для местных жителей.

Так, на пасхальную службу в Зачатьевском Святопостригальном женском монастыре собралось около 300 прихожан. На территории монастыря, основанного в XIV веке, находится собор Рождества Пресвятой Богородицы, который с трудом вместил всех верующих.

крестный ход
Фото: РИА Новости/пресс-служба патриархии РПЦ/Олег Варов

Многие люди со свечами и пасхальными куличами расположились в сквере у монастыря, слушая доносившийся из собора женский хор. Несмотря на вечер выходного дня, центр города на время пасхальной службы затих и ничто не мешало верующим молиться, любуясь на купола собора, отливающие золотом в слабом ночном свете.

Перед крестным ходом настоятельница монастыря раздала зажженные свечи прихожанам, не успевшим приобрести их до начала службы.

— Держите, милые мои, — обратилась игуменья Иулиания к верующим.

На выходе из собора во время крестного хода прихожан встретили колокольный звон и небольшой дождь, но погода не смогла омрачить настроение людей, и многие мужчины даже не надели головные уборы.

— Не страшно, в такой день, это даже закаляет, — отметил один из них.

крестный ход
Фото: РИА Новости

Верующие с горящими свечами и лампадами прошли мимо древних белокаменных надгробных плит и, читая молитвы, обошли стены монастыря.

Масштабные пасхальные богослужения прошли также и в Подмосковье. Так, в главном храме Вооруженных сил России, построенном в честь победы в Великой Отечественной войне, собрались военнослужащие, гражданский персонал и простые прихожане. Службу там возглавлял митрополит Каширский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси Феогност, а на Соборной площади организовали освящение пасхальной снеди.

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Поздравил православных христиан с Пасхой и президент России Владимир Путин. Текст поздравления в воскресенье, 5 мая, был опубликован на сайте Кремля.

Путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — говорится в тексте.

Глава государства отметил созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви, а также других христианских конфессий по сохранению исторического, духовного и культурного наследия и утверждению в обществе непреходящих нравственных ценностей.

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