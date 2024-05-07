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Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС

Евродепутат Андруэ: США ведут «агрессивную торговую войну» против ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении «агрессивной торговой войны» против Евросоюза (ЕС) в сфере атомной энергетики. Евродепутат заявила о соответствующих действиях Соединенных Штатов в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК).

«6 февраля Еврокомиссия напомнила, что использование ядерной энергии необходимо «для декарбонизации энергетической системы к 2040 году». Хотя ядерная энергетика, как предполагается, гарантирует больший энергетический суверенитет Европы, в октябре 2022 года польское правительство выбрало американскую фирму Westinghouse для строительства трех реакторов, а не (французскую. — Ред.) EDF Group, что позволило Соединенным Штатам усилить свое влияние в Восточной Европе и ослабить ЕС», — цитирует Lenta.Ru текст обращения.

Депутат выделила в качестве еще одного шага в «агрессивной торговой войне», которую США ведут против европейских компаний, рассматриваемый в США законопроект, призванный «наказать» французскую компанию Framatome за связи с Россией до начала конфликта на Украине.

«Это позволило бы Westinghouse лишить Framatome доступа к своему топливному рынку для электростанций в Болгарии и Чехии, несмотря на то, что клиенты Framatome ясно дали понять, что они не хотят переходить от российской монополии к монополии США», — отметила Андруэ.

В связи с этим член ЕП спросила у Еврокомиссии, какие конкретные инициативы она предлагает для защиты европейской атомной промышленности от этих нападок.

Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
Атомная энергетика страны зависит от импорта из РФ

Ранее, 21 марта, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил мнение, что поставщиков ядерного топлива не стоит делить на «плохих и хороших», передает RT.

Ранее, 19 февраля, Гросси заявил об увеличении присутствия РФ на рынке обогащения урана. Он подчеркнул, что снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды евро, в связи с чем говорить о возможных санкциях в этой сфере невозможно.

До этого, 1 декабря 2023-го, агентство Reuters, ссылаясь на Агентство по снабжению Евратома, сообщило, что Евросоюз увеличил импорт из России ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки. Агентство уточнило, что на такой импорт не распространяются санкции. При этом его общий объем поставок из РФ в 2022 году оставался стабильным, несмотря на растущий спрос на ядерную энергетику в Европе.

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