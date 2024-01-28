Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана

Наложенные на Россию санкции не мешают Западу получать от Москвы то, что ему нужно. По оценкам Financial Times, США платят России по миллиарду долларов в год за урановый экспорт. Собственные шахты и заводы давно пришли в упадок, долгие годы в стране полагались на российский импорт. Теперь эту зависимость в Белом доме сочли угрозой национальной безопасности. Но поднять с нуля разрушенное за два десятка лет собственное производство не так просто. Подробнее — в материале «Известий».

Миллиард в год

США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля. Однако не все поставки энергоносителей попали под санкции. Напротив, Запад позаботился о том, чтобы не прерывать потоки критически важного сырья. Так, Россия продолжает поставлять «недругам» ядерное топливо, и эту зависимость никак не удается преодолеть, констатирует Financial Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на аналитиков, поставки ядерного топлива, а также оказание услуг по обогащению и конверсии урана приносят России не менее $1 млрд в год.

По данным Euratom Supply Agency, на Россию приходится более половины мировых мощностей по обогащению урана. Она обеспечивает топливом 50% реакторов в мире. По прогнозам Enrichment Market Outlook, Россия к 2035 году будет обеспечивать до 30% мировых поставок обогащенного урана. Доля России в урановом импорте США — более 30%.

Фото: ТАСС

В первом полугодии 2023-го США закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Россия за указанный промежуток времени заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года.

Привыкли к импорту

Одной из главных причин прочной зависимости от российского ядерного топлива стала недальновидная энергетическая политика. В частности, Америку расхолодил долгосрочный урановый контракт с Россией, подписанный вскоре после развала СССР.

В 1993-м Вашингтон и Москва заключили «Великую урановую сделку». По программе «Мегатонны — в мегаватты» Россия обязалась снять с вооружения и переработать 500 тонн оружейного урана, а США пообещали купить полученное в результате низкообогащенное топливо. Договор был рассчитан на 20 лет. За это время американская атомная промышленность практически развалилась. Неэффективные обогатительные предприятия закрывали, в модернизацию не вкладывали, уран продолжали импортировать.

— Это привело к тому, что Россия поставляла в рамках программы около одной трети услуг по обогащению, необходимых для работы ядерных реакторов США. Так как программа действовала до 2013 г., то в 2011 г. был подписан новый контракт с возможностью удвоения мощностей, — поясняет эксперт Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С того момента США стали отказываться от развития своих мощностей для переработки урана за их ненадобностью, практически полностью понадеявшись на объемы импорта — скорее всего, в тот период никто не мог рассчитывать на столь серьезное геополитическое обострение, добавляет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Поздно спохватились

Теперь Вашингтон крайне обеспокоен. Еще в ноябре Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Речь о «расширении долгосрочных внутренних мощностей по обогащению» для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.

В ноябре 2023 года глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива представляет угрозу национальной безопасности и целям в области климата. По ее словам, обеспокоенность вызывает то, что около 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками.

Сейчас ни одна американская компания не занимается обогащением урана. Точнее, остался едва ли не единственный коммерческий завод по переработке урана в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. — британско-немецко-голландскому консорциуму. Этого явно недостаточно, а восстанавливать все с нуля — слишком дорого и долго.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Строительство новых заводов потребует не только многомиллиардных инвестиций, выделение которых в сегодняшних финансовых условиях и необходимости финансирования Украины существенно осложняет задачу, но и времени, которым экономика не располагает, — замечает Олег Чередниченко.

— С 2020 года США начали развивать собственные запасы обогащенного урана. Например, взялись создавать национальный резерв урана, перезапустили горнодобывающие комплексы в Колорадо, стали разрабатывать рудники в Вайоминге, Техасе, Аризоне, Юте. Тем не менее производство достаточного количества топлива тормозится, так как реакторы работают на уране HALEU (производится только в РФ), для которого требуется более высокий процент обогащенного урана, — указывает Мария Гирич.

В итоге запуск проекта в Вайоминге уже перенесли на 2028 год — из-за отсутствия достаточных объемов нероссийских источников HALEU.