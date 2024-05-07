Началась церемония представления Путину Президентского полка

На Соборной площади в Кремле началось представление президенту России Владимиру Путину Президентского полка. Церемония проходит 7 мая.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка!» — поздравил Путин военнослужащих.

После этого президент принял парад полка.

Участие военных Президентского полка в инаугурации — традиция. Подразделение сопровождает все мероприятия церемонии. Главная задача полка вне праздничного дежурства — обеспечение безопасности первых лиц государства.

Перед этим глава государства обратился с речью к гражданам РФ, в которой поблагодарил всех россиян за оказанные ему доверие и поддержку. Он подчеркнул, что именно народ будет определять судьбу России, и граждане подтвердили правильность курса страны.

Церемония вступления Путина в должность президента России проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Сначала глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.