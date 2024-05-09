Уравнение с известными: Минюст предложил унифицировать оказание бесплатной юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи предложено регламентировать единым стандартом. Проект соответствующего приказа разработал Минюст РФ. Документом определены основания для предоставления услуги и поводы для отказа. Унификация призвана минимизировать угрозу правам граждан, обращающихся за помощью. При реализации нового стандарта могут возникнуть сложности с финансированием и обеспечением квалифицированными специалистами , полагают эксперты, однако значительных проблем возникнуть не должно. Кому положена бесплатная юридическая помощь — узнали «Известия».

Единые нормы

Минюст разработал стандарт оказания бесплатной юридической помощи. Проект приказа устанавливает виды и основания ее предоставления, определяет порядок информирования о данной услуге и последовательность действий юриста при ее выполнении и т.д. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Реализация положений стандарта в первую очередь станет гарантией оказания гражданам качественной бесплатной юридической помощи, а также будет способствовать предупреждению, выявлению и предотвращению рисков, создающих угрозу правам получателей бесплатной юридической помощи и минимизации последствий их наступления, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минюста.

Предлагается осуществлять информирование по вопросам оказания бесплатной юридической помощи при обращении гражданина. Сведения об услуге можно получить лично, письменно, по электронной почте или по телефону. Информацию также необходимо разместить на специальных стендах в местах оказания бесплатной юридической помощи или на официальном сайте компании, занимающейся предоставлением услуги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В число видов помощи, определенных Минюстом, входят правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

Не оказывается услуга, если гражданин обратился за ней по вопросу, не имеющему правового характера. Кроме того, помощь предложено не предоставлять при отсутствии правовых оснований для составления заявления, жалобы, ходатайства или другого документа, а также при наличии препятствий к обращению в суд.

Проект четко описывает последовательность действий юриста при оказании бесплатной помощи. Специалист должен внимательно изучить предоставленные гражданином документы, выяснить сущность его правового интереса, определить возможности и способы защиты. При необходимости он может запросить дополнительные сведения.

Специалист, консультирующий гражданина, должен разъяснить ему применяемые по обращению нормы права, а также правовые последствия совершения юридически значимых действий. Он обязан оказать всю помощь, необходимую для осуществления надлежащей защиты прав и интересов обратившегося лица.

— Утверждение стандарта позволит определить последовательность оказания бесплатной юридической помощи, требования к порядку предоставления такой помощи, критерии ее доступности и качества, а механизм контроля за соблюдением стандарта обеспечит оперативное принятие решений по надлежащей организации на территории субъектов Российской Федерации деятельности участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, — резюмировали в пресс-службе Минюста.

Кому положено

Новый стандарт предусматривает наиболее полное описание процедуры предоставления бесплатной юридической помощи при обращении в государственные юридические бюро, к адвокатам и нотариусам, в юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие), а также в негосударственные центры бесплатной юридической помощи , отмечает управляющий партнер юридической фирмы Bishenov & Partners Максим Захаров.

На получение бесплатной помощи смогут рассчитывать граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства , обращает внимание доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Перечень лиц, которые могут получить услугу, определен федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В него входят граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте страны, малоимущие, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, недееспособные лица и т. д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Предпосылкой установления стандарта стало добавление новых категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, что предполагает рост числа обращений от лиц, проходивших военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации , — считает эксперт.

Речь идет о тех, кто участвовал в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения в Россию.

Оказание бесплатной юридической помощи будет выгодно гражданам, не имеющим возможности позволить себе услуги платного юриста, указывает соруковдитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак.

— Заинтересованы в этом и юристы, которые по тем или иным причинам не могут привлечь достаточное количество клиентов на коммерческой основе. При добросовестном оказании услуг подобная практика может служить хорошей рекламой для юриста или организации, а также способствовать некоторому заработку за счет субсидий, — полагает собеседница «Известий».

Предоставление бесплатной юридической помощи — выгодная для общества мера, убеждена Чумак. Ее реализация поспособствует обеспечению доступности правосудия для всех граждан.

Под надзором

Разработанный Минюстом стандарт представляет собой план по реализации права россиян на бесплатную юридическую помощь, объясняет эксперт. Он регламентирует порядок информирования граждан по вопросам оказания этой услуги, сроки ее предоставления, порядок выполнения, качество и доступность.

— Вероятнее всего, контроль за соблюдением данного стандарта будет осуществляться Минюстом России в форме сбора и анализа информации от граждан об оказанной им юридической помощи, — отмечает Чумак.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Стандарт предусматривает получение обратной связи путем заполнения опросного листа лицом, которому была оказана бесплатная юридическая помощь , уточняет Максим Захаров. Бланк состоит из 14 пунктов. Гражданину предлагают оценить доступность информации об услуге, качество ее оказания, своевременность рассмотрения обращения и итоговый результат.

При реализации нового стандарта, по словам Чумак, могут возникнуть сложности с финансированием и обеспечением квалифицированными специалистами.

— Не исключены и технические трудности с информационной поддержкой и организацией процесса оказания услуг, — допускает она.

Однако серьезных проблем в реализации стандарта не будет , подчеркивает Михаил Хачатурян. Документ дополняет и расширяет уже имеющиеся в соответствующем законодательстве положения. Сам по себе механизм предоставления бесплатной юридической помощи давно всем известен и работает должным образом , напоминает Максим Захаров.

Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» был принят в ноябре 2011 года. Он направлен на создание условий для получения бесплатной юридической помощи малоимущими и социально незащищенными категориями граждан. Реализация государственной политики в данной сфере относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. Координация работы возложена на Минюст.