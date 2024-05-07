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Народный артист РФ Герелло указал на объединение страны вокруг президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Оперный певец, народный артист РФ Василий Герелло во вторник, 7 мая, в день инаугурации президента России Владимира Путина указал на объединение страны вокруг российского лидера.

«Наша страна <...> объединилась вокруг президента, и самая высокая явка была за нашего президента. Самое главное — наш народ вместе с нашим президентом», — сказал Герелло.

Он назвал день инаугурации важно вехой для государства.

«Ну, конечно, это такая историческая дата. Сегодня [в должность] вступает наш президент, Владимир Владимирович, мы его поддержали, мы его поддержим. Это новый курс нашей великой страны, так что сегодня только можем гордиться за нашего президента», — указал артист.

Кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия в свою очередь также указал на важность церемонии инаугурации.

«Каждый раз, когда первое лицо обращается к народу, то за этим следует конкретное мероприятие. И я не предсказатель, я просто врач, но я думаю, что это очень полезное сегодня мероприятие для всего народа», — отметил он.

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На полную поддержку народом президента России указал и народный артист РФ Владимир Машков.

Церемонии вступления Путина в должность президента России состоится 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Трансляция инаугурации начнется в 12:00.

Сначала Путин принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Инаугурация завершится краткой речью Путина и 30 залпами салюта с Кремлевской набережной. После этого президент примет парад Президентского полка.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

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