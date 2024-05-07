Машков указал на полную поддержку Путина со стороны народа РФ

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист страны Владимир Машков во вторник, 7 мая, заявил о полной поддержке народом президента России Владимира Путина.

«Эти выборы были самими необычными за все время, прежде всего из-за давления со стороны Запада. Несмотря ни на что, такой показатель 87% говорит о полной поддержке нашим народом Владимира Путина», — сказал он.

Церемония вступления Путина в должность президента России проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.