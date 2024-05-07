Песков не увидел причин для ответа из-за отказа западных послов посетить инаугурацию

Отказ некоторых западных стран направить представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина не дает повода для каких-либо ответных шагов России. Об этом 7 мая сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Некоторые не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов. Собственно инаугурация, она прежде всего для главы государства. Это действие, которое проходит в соответствии с Конституцией», — сказал Песков.

Кроме того, такая церемония — это мероприятие и для граждан России, голосовавших за президента, а остальные вопросы вторичны, сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил корреспонденту «Известий», что пока не знает, в каком настроении пребывает глава государства перед церемонией своего вступления в должность.

Ранее, 7 мая, немецкое издание Spiegel сообщило о расколе между странами Евросоюза из-за вопроса о присутствии на инаугурации российского президента: некоторые государства хотят направить своих представителей на церемонию, а другие выступают категорически против этого. Так, представители Франции, Венгрии и Словакии посетят инаугурацию, а Германия посчитала это нецелесообразным.

После выборов в РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 марта направил письмо Путину, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства. Он подчеркнул фундаментальную важность продолжения диалога с Россией. Кроме Орбана Путина поздравили лидеры стран СНГ, Египта, Китая, Ирана, ОАЭ, КНДР, Турции, Омана, Индии, Бахрейна и главы ряда других государств.

19 марта глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что 83% опрошенных россиян не сомневаются в том, что выборы прошли законно и честно. Так, 65% указали, что не видят оснований сомневаться в результатах голосования, а около 18% выразили уверенность, что даже если какие-то нарушения и были, то они не повлияли на итог голосования.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоится 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.