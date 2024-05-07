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Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина

Spiegel: в странах ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В странах Евросоюза (ЕС) произошел раскол по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации Владимира Путина, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, другие выступают категорически против такого шага. Об этом 7 мая сообщил на своем сайте немецкий журнал Der Spiegel.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», — говорится в сообщении издания.

Газета указывает, что Франция, Венгрия и Словакия отправят своих представителей на церемонию инаугурации президента России, «чтобы сохранить каналы связи открытыми». Однако Германия и «многие другие государства ЕС» считают участие своих представителей в ней нецелесообразным на фоне сложных отношений с Москвой.

«Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», — заявила накануне представительница внешнеполитического ведомства в Берлине, уточняет издание.

Кроме того, правительство ФРГ отозвало посла в Москве для проведения консультаций.

Как уточняет «Газета.Ru», Великобритания и США не отправят представителей на инаугурацию Путина.

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В конце апреля Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов президента России. За соответствующую резолюцию проголосовали 493 депутата, против — 11, а еще 18 воздержались.

После выборов в РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 марта направил письмо Путину, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства. Он подчеркнул фундаментальную важность продолжения диалога с Россией. Кроме Орбана Путина поздравили лидеры стран СНГ, Египта, Китая, Ирана, ОАЭ, КНДР, Турции, Омана, Индии, Бахрейна и главы ряда других государств.

19 марта глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что 83% опрошенных россиян не сомневаются в том, что выборы прошли законно и честно. Так, 65% указали, что не видят оснований сомневаться в результатах голосования, а около 18% выразили уверенность, что даже если какие-то нарушения и были, то они не повлияли на итог голосования.

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