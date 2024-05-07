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Автоэксперт назвал последствия заливки некачественного топлива в авто

Автоэксперт Борисов: из-за плохого бензина придется промывать топливный бак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если на АЗС в автомобиль залили некачественный бензин, то не стоит самостоятельно устранять вызванные им неисправности. В этой ситуации следует обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов, передает «Российская газета» 7 мая.

Прежде всего, если в бак автомобиля попало некачественное топливо, следует вызвать эвакуатор и доставить машину в автосервис. Специалисты сольют некачественное топливо, а затем, чтобы удалить его остатки, проведут промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов, объяснил специалист.

«Нередко в подобной ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, так как загрязненный фильтр усугубляет проблемы. И, конечно, важно в такой ситуации провести диагностику (и при необходимости — ремонт) самого двигателя», — посоветовал эксперт.

27 апреля автоэксперт Сергей Пономарев рассказывал «Известиям», что эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространенные симптомы — детонационные стуки. Такое случается, если был залит бензин с очень низким октановым числом по ошибке автовладельца или умышленной подмене на безответственных СТО.

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16 января «Роскачество» объявило, что планирует провести масштабное исследование автомобильного топлива на российских АЗС. Многие автомобилисты сомневаются по поводу качества бензина и дизельного топлива, исследование должно подтвердить или опровергнуть их подозрения, а также установить качество топлива на конкретных заправках. Исследование проведут совместно с Росстандартом, итоги планируется опубликовать до конца II квартала 2024 года.

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