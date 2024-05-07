Автоэксперт назвал последствия заливки некачественного топлива в авто

Если на АЗС в автомобиль залили некачественный бензин, то не стоит самостоятельно устранять вызванные им неисправности. В этой ситуации следует обратиться к квалифицированным специалистам, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов, передает «Российская газета» 7 мая.

Прежде всего, если в бак автомобиля попало некачественное топливо, следует вызвать эвакуатор и доставить машину в автосервис. Специалисты сольют некачественное топливо, а затем, чтобы удалить его остатки, проведут промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов, объяснил специалист.

«Нередко в подобной ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, так как загрязненный фильтр усугубляет проблемы. И, конечно, важно в такой ситуации провести диагностику (и при необходимости — ремонт) самого двигателя», — посоветовал эксперт.

27 апреля автоэксперт Сергей Пономарев рассказывал «Известиям», что эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространенные симптомы — детонационные стуки. Такое случается, если был залит бензин с очень низким октановым числом по ошибке автовладельца или умышленной подмене на безответственных СТО.

16 января «Роскачество» объявило, что планирует провести масштабное исследование автомобильного топлива на российских АЗС. Многие автомобилисты сомневаются по поводу качества бензина и дизельного топлива, исследование должно подтвердить или опровергнуть их подозрения, а также установить качество топлива на конкретных заправках. Исследование проведут совместно с Росстандартом, итоги планируется опубликовать до конца II квартала 2024 года.