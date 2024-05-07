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Си Цзиньпин и Макрон выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана

CCTV: КНР и Франция выступают за политическое решение ядерной проблемы Ирана
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Фото: REUTERS/Pool/Mohammed Badra
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КНР и Франция выступают за политическое решение ядерной проблемы Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже 6 мая.

«Китай и Франция подтверждают свою приверженность содействию политическому и дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, созданный в 2015 году, является важным достижением многосторонней дипломатии», — передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Подчеркивается, что Пекин и Париж обеспокоены риском эскалации и отмечают важность сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Обе стороны выразили свою приверженность поддержанию международной системы ядерного нераспространения и содействию миру и стабильности в регионе.

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Однако 31 января премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна готова применить силу против Тегерана, если это единственный фактор, способный остановить ядерную программу Ирана.

Так, 19 февраля сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране уран, обогащенный на 84%, всего на 6% ниже необходимого для создания ядерного оружия. Однако Тегеран ранее сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги способны обогащать уран до 60%. При этом еще 1 февраля МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо. Уточнялось, что Тегеран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива без предварительного уведомления агентства.

Затем, 4 марта, агентство Reuters сообщило, что Тегеран подтвердил готовность сотрудничать с МАГАТЭ. Как заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, ему удалось добиться улучшения диалога с Ираном в ходе встречи с главой государства Ибрахимом Раиси.

После, 16 апреля, Гросси анонсировал свой визит в Иран по вопросу обогащенного урана. Отмечалось, что поездка состоится в ближайшие недели.

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