В Нью-Йорке общество «Русская молодежь Америки» поздравило ветеранов с Днем Победы

Общество «Русская молодежь Америки» поздравило ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нью-Йорке, с Днем Победы. Об этом «Известиям» сообщил во вторник, 7 мая, президент общества Игорь Кочин.

«Мы находимся на Брайтон-Бич, только что поздравляли наших ветеранов. Многие из них живут именно здесь. Поздравляли их с 9 Мая. Приносили им подарки, которые сами собрали», — отметил он.

Ветеранам принесли цветы, открытки, чай и сладости. Для них очень важно внимание и понимание того, что молодое поколение не забыло их подвиг, отметил Кочин

«Нам недавно рассказал ветеран, что люди, отмечая День Победы в 1945 году, хохотали, смеялись, не могли сдержать радость. Поэтому мы считаем, что обязательно нужно это помнить, особенно сейчас, когда забывается этот великий день, когда говорят, что это никакой не праздник, что это день скорби», — подчеркнул он.

Люди обязаны помнить историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. Сейчас особенно важно это помнить, заключил он.

В этот же день военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом. Со словами благодарности на легендарной полуторке под окнами дома Василия Георгиевича выступил коллектив Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда», исполнив песни военных лет.

Ранее, 4 мая, военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск с юнармейцами поздравили с наступающим Днем Победы проживающего в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Попова.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.