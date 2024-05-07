Терапевт указала на риск появления камней в почках у людей с лишним весом

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, при каких условиях чаще всего образуются камни в почках.

В беседе с News.ru в понедельник, 6 мая, специалист отметила, что камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Кроме этого, к их образованию могут приводить определенные факторы, например, ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление ЖКТ), а также гипертензия, нарушение мочевой кислоты, патологии ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания.

По словам Тимощенко, камни в почках провоцируют нарушение обмена кальция в организме. В группу риска врач включила людей с заболеваниями обмена веществ и пациентов с инфекцией мочевыводящих путей, пишет сайт kp.ru.

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