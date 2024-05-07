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Терапевт указала на риск появления камней в почках у людей с лишним весом

Врач Тимощенко: камни в почках образуются при нарушении обмена веществ
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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, при каких условиях чаще всего образуются камни в почках.

В беседе с News.ru в понедельник, 6 мая, специалист отметила, что камни в почках образуются при нарушении обмена веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Кроме этого, к их образованию могут приводить определенные факторы, например, ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление ЖКТ), а также гипертензия, нарушение мочевой кислоты, патологии ЖКТ, ассоциированные с нарушением всасывания.

По словам Тимощенко, камни в почках провоцируют нарушение обмена кальция в организме. В группу риска врач включила людей с заболеваниями обмена веществ и пациентов с инфекцией мочевыводящих путей, пишет сайт kp.ru.

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Ранее, 2 мая, психолог, схематерапевт Людмила Шульга рассказала о трудностях при снижении веса. По ее словам, проблемы со снижением веса возникают из-за чувства вины, ощущения внутренней пустоты и хронического ощущения небезопасности. Специалист подчеркнула, что важно проявить чуткость и внимание к себе самому, пишет RT.

1 мая диетолог, к.м.н. Марина Копытько рассказала, какие продукты помогают ускорить метаболизм и похудеть. К ним специалист отнесла яйца, мясо, воду, отруби, злаки, корицу, кориандр, перец. Их необходимо принимать с осторожностью людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает РИАМО.

До этого, 2 апреля, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с агентством городских новостей «Москва» заявил, что более 60% россиян имеют избыточную массу тела, из них у 20% есть ожирение. Академик подчеркнул, что в особенности следить за питанием важно женщинам, планирующим беременность.

В марте главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что человек может потолстеть от стресса. По ее словам, причина заключается в повышение уровня гормона стресса кортизона, а также гормона голода — грелина. Это стимулирует аппетит, параллельно усиливая усвоение жиров и углеводов, пишет НСН. Гормон инсулин доставляет энергию углеводов в клетки, но при хроническом стрессе может нарушиться этот механизм.

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