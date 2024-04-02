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В Минздраве назвали число россиян с избыточной массой тела

Диетолог Минздрава России Тутельян: у 20% россиян есть ожирение
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Фото: TASS/dpa/Lino Mirgeler
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Более 60% россиян имеют избыточную массу тела, из них у 20% есть ожирение. Об этом научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян сообщил во вторник, 2 апреля.

«В России у 60–62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Академик подчеркнул, что особенно важно следить за питанием женщинам, которые планируют беременность, так как они отвечают и за здоровье ребенка.

«Уже в первые пять дней вы можете нанести удар неправильным питанием своему плоду, будущему ребенку, и сделать его больным на всю оставшуюся жизнь. Поэтому необходимо заниматься вопросами питания с момента планирования зарождения новой жизни. В первую очередь мама за это отвечает», — отметил диетолог, добавив, что родители всю жизнь должны придерживаться оптимального рациона и подавать детям пример, как питаться правильно.

В нездоровом теле: ожирение и диабет становятся болезнями молодости
Профилактику этих проблем следует начинать с детского возраста, уверены эксперты

Ранее, 29 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первичная заболеваемость ожирением среди россиян сократилась на 16% с 2019 года, передает НСН.

Она отметила, что благодаря информированию населения по вопросам формирования приверженности здоровому образу жизни и питания позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79% в 2023 году. По словам Голиковой, в 2021 году этот показатель составлял 30%, сообщается на сайте kp.ru.

22 марта терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова сообщила, что фастфуд, а также колбасу и острую еду стоит есть как можно реже, так как они наносят вред желудку.

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