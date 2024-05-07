В МИД РФ во Владивостоке прокомментировали задержание солдата США в России
В представительстве МИД России во Владивостоке 7 мая прокомментировали задержание американского военнослужащего, которого подозревают в краже.
«Военнослужащий, штаб-сержант (это чуть выше сержанта), 34-летний Гордон Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончанию командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Вместо этого он направился в Россию, где всё и заверте… Д — дисциплина», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее, 6 мая, стало известно о предположительном задержании в РФ американского военного. Как отмечается, военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в Интернете.
Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что факт задержания американского солдата на территории России известен властям США.