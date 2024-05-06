Госдеп исключил отправку американских военных на Украину
Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских военных на Украину не произойдет, заявил в понедельник, 6 мая, на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — сказал дипломат в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.
Также он отказался комментировать лидера демократов в палате представителей конгресса Хакима Джеффриса, допустившего 5 мая участие регулярной американской армии в украинском конфликте.
После заявления демократа посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что призывы конгрессменов о наращивании поставок и отправке войск на Украину не смогут изменить ситуацию. По его словам, высказывания государственных деятелей становятся всё злее и агрессивнее по мере успешного продвижения российских войск.
24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что помощь Украине не изменит динамику на фронте. По его словам, ситуация красноречивая и однозначная.
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд. Позже, 23 апреля, пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для передачи их Киеву, одобрил и американский сенат.