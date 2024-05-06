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МИД РФ предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР

МИД РФ: США завозят РСМД в Европу и АТР, РФ оставляет право на зеркальные меры
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Фото: US Army
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Россия оставляет за собой право зеркального ответа на размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает 6 мая МИД РФ.

В министерстве напомнили, что Вашингтон целенаправленно разрушил Договор о РСМД, служивший одной из опор международной безопасности и стратегической стабильности. После этого США активизировали разработку и испытания ракетных систем этого класса и приступили к формированию специализированных региональных военных подразделений и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры.

Теперь США начали завозить ракетные комплексы средней и меньшей дальности в Европу и АТР якобы на время проведения учений с союзниками. Это означает, что производство и «обкатка» этих вооружений идет полным ходом, заявили в МИДе.

«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений», — говорится в заявлении на сайте МИДа.

Кроме того, Москва в ответ на действия Вашингтона активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов, что не займет много времени.

«При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение», — добавили в министерстве.

Среди прочего в МИДе также отметили, что в случае появления истребителей F-16 американского производства на украинском театре военных действий Россия будет рассматривать эти самолеты как носители ядерного оружия.

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Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил, что планы США разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе спровоцируют гонку ракетных вооружений. Он отметил, что при размещении американского оружия в АТР Россия примет все необходимые меры для защиты страны.

Ранее, 25 апреля, в КНР предупредили о контрмерах на размещение США ракет средней дальности в АТР. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь назвал действия Соединенных Штатов Америки угрозой безопасности стран региона. По его словам, шаги Вашингтона наносят серьезный ущерб миру и стабильности.

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