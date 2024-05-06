Италия назначила нового посла в России
Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, заявил 6 мая на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
«У нас нет посла в Москве, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная советом министров, еще не получила агреман», — приводит его слова «РИА Новости».
Кроме того, глава итальянского МИДа уточнил, что ни временный поверенный в делах Италии, ни представители итальянского правительства не будут присутствовать на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
12 апреля сообщалось, что посол Италии в РФ Джорджо Стараче завершает свою миссию в Москве.
В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.