Россия предложила проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе

Россия предложила собственный проект резолюции в СБ ООН о прекращении гонки вооружений в космосе. Об этом 6 мая на заседании Генассамблеи организации заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Он напомнил, что 24 апреля Москва проголосовала против проекта резолюции Вашингтона о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«При всем его красивом названии этот документ не только не решал задекларированную в заголовке цель, <...> но и мог привести к далеко идущим последствиям для всего разоруженческого процесса», — отметил Небензя, трансляция выступления которого шла на сайте ООН.

Он подчеркнул, что Россия по итогам голосования по американскому варианту предложила альтернативный. Однако США и Япония отказались учитывать предложения Москвы.

По мнению Небензи, это связано с тем, что доктрины почти всех западных стран связаны с военным освоением космоса. Постпред назвал лицемерием заявления Запада о заинтересованности в сохранении космоса мирным.

24 апреля РФ и КНР предложили поправку к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Небензя обратил внимание на то, что проект резолюции Вашингтона и Токио по неразмещению оружия массового уничтожения в космосе направлен только на усиление раскола между членами СБ ООН.

При этом помощница главы госдепа Мэллори Стюарт отмечала, что России и США необходимо поддерживать сотрудничество по вопросам космоса, насколько это возможно. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Москва и Вашингтон должны вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

1 марта президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе.