Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

Россия предложила проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе

0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предложила собственный проект резолюции в СБ ООН о прекращении гонки вооружений в космосе. Об этом 6 мая на заседании Генассамблеи организации заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Он напомнил, что 24 апреля Москва проголосовала против проекта резолюции Вашингтона о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«При всем его красивом названии этот документ не только не решал задекларированную в заголовке цель, <...> но и мог привести к далеко идущим последствиям для всего разоруженческого процесса», — отметил Небензя, трансляция выступления которого шла на сайте ООН.

Он подчеркнул, что Россия по итогам голосования по американскому варианту предложила альтернативный. Однако США и Япония отказались учитывать предложения Москвы.

По мнению Небензи, это связано с тем, что доктрины почти всех западных стран связаны с военным освоением космоса. Постпред назвал лицемерием заявления Запада о заинтересованности в сохранении космоса мирным.

Ядерный вызов: что означает выход России из ДВЗЯИ
После десятилетий ожидания Москва отзывает запрос о ратификации договора из Вашингтона

24 апреля РФ и КНР предложили поправку к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Небензя обратил внимание на то, что проект резолюции Вашингтона и Токио по неразмещению оружия массового уничтожения в космосе направлен только на усиление раскола между членами СБ ООН.

При этом помощница главы госдепа Мэллори Стюарт отмечала, что России и США необходимо поддерживать сотрудничество по вопросам космоса, насколько это возможно. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Москва и Вашингтон должны вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

1 марта президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024