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Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ

Глава минобороны Оллонгрен: голландские военные пробудут в Литве еще два года
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Фото: TASS/Zuma
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Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках миссии НАТО еще на два года для «сдерживания России». Об этом 6 мая сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Нидерланды продолжат поставлять солдат в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России», — сообщила она. Слова из ее заявления приводятся на официальном сайте министерства обороны страны.

Оллонгрен также сообщила, что максимальное число военных из Нидерландов, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе «Расширенное передовое присутствие» (eFP), не изменилось. По-прежнему только 350 солдат могут отправиться на миссию.

В данный момент в Литве находятся от 270 до 300 голландских военных, говорится на сайте минобороны.

Глава ведомства назвала военное присутствие армии страны в Литве важным сигналом для России. По ее словам, солдаты вносят решающий вклад в сдерживание и оборону, а также обеспечивают безопасность Европы.

Нидерланды участвуют в миссии НАТО eFP с февраля 2017 года. Они продлевали свое участие в 2021 году, сейчас это происходит вновь из-за того что, по мнению Запада, в регионе существует угроза нападения России на ЕС.

Помимо Нидерландов, к миссии присоединились военные из Германии (560 солдат), Бельгии (200 солдат) , Норвегии (140 солдат) и Чехии (36 солдат), уточняет министерство обороны Нидерландов.

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1 мая пресс-служба командования польской армии сообщила, что вооруженные силы республики в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024 в начале мая планируют транспортировать военную технику в приближенные к Калининградской области районы страны.

До этого, 23 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группировка войск НАТО у российских границ увеличилась до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 иных боевых бронемашин. Кроме того, блок проводит у границ РФ учения с участием 90 тыс. военных и пытается усилить свою активность в Арктике.

НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО. Предполагается, что участники отработают ст. 5 Североатлантического договора, по которой все государства альянса должны вмешаться и защитить атакованную страну-союзницу.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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