На Украине сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прозвучали взрывы. Об этом 6 мая сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на своего корреспондента в городе.
Так, о первом взрыве сообщили в 16:44 мск, о втором — в 16:48 мск. Подробности не приводятся.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее в этот день в Сумской области в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Тогда сообщалось о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.
Также в этот день издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Позже глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлоградском и Никопольском районах.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.