Врач назвала причины и последствия астмы у детей

Ежегодно в первый вторник мая проводится Всемирный день борьбы с астмой. Это социально значимое заболевание, которое нередко приводит к нарушению успеваемости в школе у детей, а также может перерасти в тяжелые дыхательные расстройства. К этой дате заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Усачева рассказала «Известиям», чем опасна бронхиальная астма (БА) и можно ли от нее полностью вылечиться.

По ее словам, бронхиальная астма — это заболевание, которое связано с воспалением стенки дыхательных путей (в первую очередь речь идет о тканях бронхов) и дальнейшим развитием разных респираторных проявлений. Например, у ребенка появляется сухой кашель, свистящее затрудненное дыхание. Помимо этого, может возникнуть одышка, чувство заложенности в груди. Симптомы способны изменяться и по интенсивности, и по длительности.

В России среди взрослых БА болеют примерно 7% населения, среди детей — около 11%. В свою очередь, у 5–8% заболевших астмой детей она протекает в тяжелой форме.

По словам врача, причины можно разделить на внутренние, то есть связанные непосредственно с человеком, и внешние, связанные с факторами окружающей среды.

К внутренним она отнесла: генетическую предрасположенность; наличие ожирения; пол (в раннем возрасте чаще страдают мальчики, а у взрослых бронхиальная астма чаще развивается у женщин).

К внешним причинам специалист отнесла: аллергены внешней среды (пыльца, шерсть животных, домашняя пыль); инфекционные заболевания; вредные вещества в воздухе (продукты сгорания топлива или табачный дым); у взрослых причиной бронхиальной астмы может быть профессиональный фактор, если они работают на вредном предприятии.

«В первую очередь астма опасна развитием тяжелых дыхательных расстройств. Речь идет о дыхательной недостаточности и тяжелой обструкции, которая в некоторых случаях доходит до кислородного голодания организма. Бронхиальная астма относится к социально значимым заболеваниям, потому что у детей она сказывается на успеваемости в школе, у взрослых — на трудоспособности. Если ее не лечить, то она может привести к инвалидизации пациента и даже в ряде случаев к летальному исходу», — предупредила Усачева.

По ее словам, диагноз устанавливается на основании жалоб пациента, данных анамнеза, клинической картины. Это делает врач-педиатр, пульмонолог или аллерголог. Лабораторное обследование обычно включает в себя общий анализ крови: определяются уровень общего и специфических иммуноглобулина E (IgE). Если врач сомневается в диагнозе, то тогда он назначает рентген грудной клетки или компьютерную томографию.

«Бронхиальная астма — хроническое заболевание, поэтому целью лечения является стабилизация состояния и контроль над симптомами. В связи с этим проводится длительная противовоспалительная терапия. Существует ступенчатый подход к лечению. В первую очередь — ингаляционные глюкокортикостероидные средства в комбинации с бронхолитиками или без них. Из методов лечения еще можно отметить аллерген-специфическую иммунотерапию, к которой могут прибегнуть при выявлении аллергии на пыльцу растений или, например, клеща домашней пыли», — добавила специалист.

Поскольку заболевание хроническое, речь не идет о полном излечении. Однако можно говорить о стойкой ремиссии, и если пациент правильно соблюдает назначения врача, то удается стабилизировать состояние. В большинстве случаев пациенты могут заниматься спортом и не имеют каких-либо ограничений в учебе и профессиональной деятельности, заверила врач.

Говоря о профилактике приступов астмы, она отметила, что она заключается в постоянном применении препаратов. Кроме того, важно соблюдать все назначения врача.

В апреле прошлого года аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Анастасия Шугаева предупредила, что самыми сильными животными аллергенами считаются аллергены кошек, собак, лошадей, морских свинок, крыс и попугаев. При этом она отметила, что нет животных, на которых исключено развитие аллергии.