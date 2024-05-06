Казенный парк продолжают благоустраивать в Керчи
Работы по благоустройству продолжаются в Казенном парке в Керчи. Строители уже сформировали границы центральной пешеходной аллеи, ведущей с одного конца парка в другой, сообщил мэр города Святослав Брусаков в своих социальных сетях.
«Впереди большой пласт работы, результатом которой станет еще одна благоустроенная общественная территория для прогулок и отдыха керчан!» — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.
Сейчас рабочие ведут подготовку пешеходной зоны к укладке тротуарной плитки. Для формирования щебеночного слоя дорожки задействовали тяжелую технику.
По словам мэра, параллельно ведется обустройство освещения. Уже подготовлена траншея для укладки кабеля, далее специалисты приступят к прокладке сетей и подготовке оснований под фонарные столбы.
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