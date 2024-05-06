Си Цзиньпин понадеялся на изменение политики Европы в отношении КНР

Китай надеется, что институты Евросоюза изменят свое восприятие КНР и изменят политику в отношении страны. Об этом 6 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита во Францию.

«Китай надеется, что институты ЕС выбирают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении КНР», — заявил китайский лидер во время трехсторонней встречи Китай – Франция – ЕС с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце. Его слова приводит «РИА Новости».

Он также заявил, что «проблемы избыточных мощностей Китая» не существует.

Глава КНР также заявил, что так называемой «проблемы избыточных мощностей в Китае» не существует ни с точки зрения сравнительных мощностей, ни с точки зрения глобального спроса. По его словам, КНР и ЕС имеют общие интересы и широкое пространство для сотрудничества.

Ранее Макрон в интервью французской газете La Tribune заявил, что обновления с Китаем необходимы для страны, так как Китай, по его словам, в данный момент обладает избыточной мощностью во многих областях, а также является лидером массового экспорта в Европу.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Париж 5 мая. Китайский лидер заявил, что в ходе визита он обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном отношения двух стран, а также важные региональные и международные вопросы.

Во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном он заявил, что Китай намерен работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения украинского кризиса. Си Цзиньпин также указал на то, что всегда настаивал на недопустимости применения ядерного оружия.

5 мая телеканал Europe 1 также сообщил, что конфликт на Украине будет центральной темой встречи Си Цзиньпина и Макрона. Как прокомментировал китаист Алекс Вонг, Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом также Сербию и Венгрию до 10 мая.