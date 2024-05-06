В Совфеде прокомментировали озвученное в США условие для ввода войск на Украину
Условие для ввода американских войск на Украину, озвученное лидером демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакимом Джеффрисом, является пиар-ходом. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в понедельник, 6 мая.
Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева, сообщает 360.ru.
«Я думаю, что это очередной пиар-ход конгрессменов в преддверии предстоящих выборов. Тем более он представляет демократов. Я думаю, что это абсолютно безответственное заявление. И я не уверен, что даже его коллеги в сенате и конгрессе это поддержат», — сказал Джабаров в беседе с Lenta.Ru.
2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России, передает RT.
До этого, 19 декабря прошлого года, президент России заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.