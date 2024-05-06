МО РФ рассекретило документы о планах нацистов взять в плен Сталина

Министерство обороны РФ передало в Музей Победы рассекреченные документы о работе советской военной разведки накануне и во время Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Тем самым впервые были представлены доклады руководителей военной разведки и шифротелеграммы из зарубежных резидентур о подготовке Германии к нападению на СССР. В числе переданных документов — разведсводки о положении на фронте и о международной ситуации, личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков.

В одном из расшифрованных донесений говорится, что немецкое командование рассчитывало за три недели после начала войны добиться окончательной победы, взять в плен руководителя советского государства Иосифа Сталина и членов правительства при помощи сообщников в СССР, а в августе полностью закончить войну на Восточном фронте и в сентябре вторгнуться в Англию.

В церемонии передачи документов приняли участие начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и гендиректор музея Александр Школьник.

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