Минобороны опубликовало документы о Крымской операции 1944 года
В Минобороны России к 80-летнему юбилею Крымской стратегической наступательной операции запустили мультимедийный историко-познавательный проект «Победное дыхание крымской весны 44-го». Проект был опубликован на сайте ведомства.
Проект расскажет о советских воинах, которые участвовали в разгроме 17-й немецкой армии, которая удерживала Крым, о полном освобождении Крымского полуострова от фашистских оккупантов.
В этих боях, начавшихся 8 апреля 1944 года, принимали участие силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
В проекте представлены уникальные архивные данные, шифрограммы, истории героизма красноармейцев, которые стали известны благодаря опубликованным документам из фондов Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ.
В феврале сообщалось, что к 35-летию вывода советских войск из Афганистана в Минобороны запустили мультимедийный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце». Среди документов из фондов ЦАМО РФ, опубликованных к этой дате, содержатся наградные материалы советских воинов, оперативные карты и боевые приказы.
В конце января к юбилею освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков военное ведомство запустило мультимедийный раздел «Ленинград выстоял и победил!».