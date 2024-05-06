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ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма

ФСБ рассекретила признание адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах
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Фото: РИА Новости/Виктор Темин
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Масштабное наступление советских войск в январе 1945 года помешало фашистской армии одержать победу на Западном фронте, что способствовало окончательному разгрому нацизма. В этом признался бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше, показания которого обнародовала 6 мая на своем сайте ФСБ РФ.

Бывший личный адъютант фюрера штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше был взят в советский плен в ходе боев за Берлин в апреле-мае 1945 года. Как и другие приближенные Гитлера, он дал ряд показаний о событиях, происходивших в ставке немецкого командования.

«Окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат. <…> Натиск русских с востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», — написал он в заявлении советскому правительству.

Со слов Гюнше, накануне операции в Арденнах в начале декабря 1944 года Гитлер подчеркнул особое значение наступления: он планировал устроить американо-британским войскам «второй Дюнкерк». Причем германской группировке уже в первый день боев удалось прорвать американо-британский фронт на участке в 80 км, захватив в плен 30 тыс. солдат.

В ФСБ напомнили, что 6 января 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Сталину с просьбой начать «крупное русское наступление» в течение января, так как на Западе шли тяжелые бои и была необходима поддержка с востока.

«Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января», — написал тогда Сталин в ответном письме Черчиллю.

В итоге 12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию и тем самым перешли в широкое наступление на всем советско-германском фронте.

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Ранее, 11 февраля, к 80-летию освобождения Симферополя, управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивы о репрессивной политике нацистских оккупантов в регионе в годы проведения Великой Отечественной войны (ВОВ). В документах описана деятельность подразделений службы безопасности (СД) и полевой жандармерии (ГФП): карательные органы нацистской Германии проводили на полуострове операции по поиску и уничтожению партизан, патриотов и всех людей, которые не смирились с оккупацией.

Ранее, в сентябре 2023 года, президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, где будут собраны артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы, а также продемонстрированы приказы нацистов.

По его словам, подлинные документы о преступлениях нацистов послужат «жестким напоминанием» тем, кто забыл историю, в частности варварское обращение с советскими военнопленными и мирными гражданами. Российский лидер добавил, что также идет большая работа по расследованию преступлений нацистов в рамках проекта «Без срока давности».

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