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СМИ заявили о неприемлемых условиях проживания британских военных

Daily Mail: британские военные вынуждены жить зимой без отопления и горячей воды
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Фото: REUTERS/Omar Marques
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Британские военнослужащие и их семьи, проживающие в служебном жилье, постоянно сталкиваются с сыростью, плесенью, полчищами вредителей, некачественным газовым и электрическим оборудованием. Об этом 6 мая пишет газета Daily Mail со ссылкой на отчет независимой комиссии Керслейка по вопросам жилья для военных.

Отмечается, что сотни семей в стране были вынуждены месяцами жить в ужасных условиях, а некоторые остались без отопления и горячей воды зимой при минусовой температуре. Одной из таких семей также пришлось покинуть свой дом, после того как в спальне начала рушиться стена, а некоторые британские военнослужащие пожаловались на то, что их дома затопило из-за плохих труб. Кроме того, десятки военных в казармах Клайв в Шропшире были переселены в металлические бытовки из-за состояния служебного жилья.

Член комиссии и бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс рассказал, что на протяжении многих лет жилье для военных и их семей было плохим и во многих случаях неприемлемым. По его словам, это напрямую подрывает оперативную эффективность и привлекательность вооруженных сил.

Комиссия обвинила правительство в неспособности компенсировать многолетнее недофинансирование министерства обороны. Из-за данной проблемы также всё больше и больше людей покидают армию, говорится в публикации.

Издание указывает, что приведение жилищного фонда вооруженных сил Великобритании в надлежащее состояние может обойтись правительству более чем в £4 млрд (около 458 млрд рублей). При этом минобороны страны предоставляет около 48 тыс. единиц жилья для семей и около 154 тыс. — для одиноких военнослужащих.

Как пишет газета, доклад комиссии появился в момент скандала. Великобританию обвиняют в позорных двойных стандартах, когда герои вооруженных сил вынуждены жить в «убогих домах», миллиарды тратятся на размещение нелегальных мигрантов в «роскошных отелях». Так, британские власти тратят по £8 млн (порядка 915,8 млн рублей) в день на размещение мигрантов в отелях, в то время как солдат оставляют в «гниющих казармах» или переселяют в грузовые контейнеры, подытожила Daily Mail.

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В начале года глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что армия страны находится в крайне плачевном состоянии. Кроме того, газета The Mirror 21 января отметила, что британской армии не хватает военных после массового увольнения 16 тыс. человек в 2022 году.

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