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Экономист указал на большую вероятность дефолта на Украине

Экономист Зубец: вероятность дефолта на Украине достаточно велика
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Вероятность дефолта на Украине достаточно велика, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал «Известиям» 6 мая.

Ранее, 4 мая, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники сообщала, что частные держатели облигаций Украины хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. В число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco. Держатели ценных бумаг считают, что Киев мог бы возобновить выплаты до $500 млн в год в виде процентных платежей в обмен на списание части задолженности.

«Речь идет о давлении западных спекулянтов, которые купили государственные украинские долги в 2022 году по дешевке. Сразу после начала спецоперации украинские ценные бумаги стоили очень дешево, их сбрасывали держатели даже не за полцены, а за три копейки. И спекулянты купили эти ценные бумаги. <…> Потом ситуация стабилизировалась, и получилось так, что теперь по этим бумагам украинское правительство обязано начать платить. По сравнению с первоначальной стоимостью, по которой эти бумаги были куплены, те проценты, которые сейчас от Украины хотят получить, — это очень большие деньги, большая доходность», — объяснил Зубец.

Эксперт уточнил, что в настоящее время Киев не платит проценты по этим бумагам. Они якобы начисляются, но при этом владельцам ценных бумаг не выплачиваются.

Он также напомнил, что украинская сторона получает финансовую помощь от западных стран, и не исключил, что западные государства были бы рады, если бы часть тех денег, которые они переводят на содержание Украины, пошла бы на выплаты по этим бумагам и вернулась на Запад. Однако Киев не хочет платить.

«[На Украине считают], зачем платить, если можно не платить? Может на инвесторов можно надавить и с ними договориться. Во-вторых, денег в любом случае не хватает для функционирования украинской экономики. То есть придется от чего-то отрезать, но избыточных денег у них нет», — сказал Зубец, отметив, что у Киева есть финансовые проблемы.

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Накануне доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал «Известиями», что для Украины ситуация с тем, что кредиторы начинают требовать возврата долгов и уплаты процентов, грозит очень тяжелыми последствиями. По его словам, крупнейшие инвестиционные компании озаботились возвратом долгов, потому что понимаю, что Украина — неплатежеспособный экономический агент.

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