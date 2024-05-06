Политолог назвал наиболее вероятных претендентов на смену Зеленскому

Работа по подбору замены президента Украины Владимира Зеленского ведется, но, скорее всего, кадровые перестановки случатся не скоро. Таким мнением в понедельник, 6 мая, поделился с «Известиями» политолог Михаил Павлив.

Ранее в этот день в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что США активизировали свои усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента Украины. По его данным, на эту тему установлены контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Как отметили в СВР, предполагается, что эти лица могут быть востребованными при резком ухудшении для Киева ситуации на фронте, которая потребует необходимости срочной смены украинского лидера.

Комментируя эту информацию, Павлив рассказал, что у США всегда была «длинная скамейка запасных». Американское руководство, по его мнению, считает наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины руководителя главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Его готовят к этому на случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства, уточнил политолог. Также он рассказал, что Буданов поддерживается британским и американским разведсообществом, проявляет определенную независимость в своих политических действиях.

Другим вероятным кандидатом политолог назвал Ермака, который, по словам Павлива, «пытается претендовать на роль человека-трансфера между Зеленским и неким будущем».

При этом политолог уточнил, что, по его мнению, в ближайшей перспективе позициям Зеленского ничего сильно не угрожает.

«Но работа по подбору его гипотетического сменщика, конечно же, есть некая. Это и Залужный, который сейчас находится в тени по-прежнему», — заключил эксперт.

Павлив также рассказал, что США были вынуждены отправить очередной пакет помощи Киеву, так как украинский конфликт стал фактором внутренней политики Соединенных Штатов Америки. Также он уточнил, что смена власти не повлияет на позицию России, которая в этой ситуации «против всего глобального Запада».

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в офисе Зеленского растет паника из-за проблем ВСУ на фронте и недовольства населения Украины. По его мнению, обстановку накаляют истечение срока полномочий нынешнего президента и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии.

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предрешенной участь Зеленского. Тот является лидером режима, который не жалеет своих граждан, и его легитимность скоро будет поставлена под сомнение, отметил Песков. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь назвал пребывание Зеленского у власти национальной катастрофой для Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.