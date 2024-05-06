США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом сообщили в понедельник, 6 мая, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту», — заявили в ведомстве.

По его данным, на эту тему установлены контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа также ведется с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Как отметили в СВР, предполагается, что эти лица могут быть востребованными при резком ухудшении для Киева ситуации на фронте, которая потребует необходимости срочной смены украинского лидера.

Замысел Вашингтона заключается в возможности списать все неудачи Зеленского, выбрав из перечисленных фигур нового руководителя государства, добавили в ведомстве.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в офисе Зеленского растет паника из-за проблем ВСУ на фронте и недовольства населения Украины. По его мнению, обстановку накаляют истечение срока полномочий нынешнего президента и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии.

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предрешенной участь Зеленского. Тот является лидером режима, который не жалеет своих граждан, и его легитимность скоро будет поставлена под сомнение, отметил Песков. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь назвал пребывание Зеленского у власти национальной катастрофой для Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.