Беспроцентный клад: в России появится банк биоматериалов здоровых людей

Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России . Проведенные с его помощью исследования лягут в основу программ, которые позволят по малейшим колебаниям показателей выявлять заболевания задолго до появления первых симптомов . Новый подход даст возможность еще до развития какой-либо патологии изменить образ жизни пациента так, чтобы свести риски к минимуму и продлить как саму жизнь, так и активный ее период . Однако необходимо собрать достаточное количество образцов добровольцев, считают эксперты.

Эталонные показатели

Подавляющее большинство исследовательских биобанков в России в основном получают материал от пациентов, у которых есть конкретные жалобы. Это позволяет собирать коллекции, связанные с различными заболеваниями, однако для некоторых исследований необходим биоматериал здоровых людей . Задача исследователей Сеченовского университета — как можно раньше обнаружить изменения в показателях крови и мочи, указывающие на повышение рисков развития тех или иных заболеваний. Таким образом у пациента будет больше шансов предотвратить болезнь , рассказали «Известиям» разработчики.

— Такие исследования похожи на обратный инжиниринг. В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Будем знать, чем он заболел — гипертонией, раком, чем-то еще. А потом посмотрим, как изменялись результаты анализов, и ретроспективно найдем те, которые были связаны с ранними стадиями болезни или повышенным риском ее развития , — рассказала «Известиям» директор нового биобанка Анна Семина. — Это очень сложная задача, в том числе и технологически. Но результаты таких исследований позволят отслеживать минимальные колебания показателей и прогнозировать риск развития заболевания задолго до его начала .

В будущем выделенные биомаркеры позволят комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать дальнейшие изменения, связанные со старением и образом жизни . Это дает возможность своевременно корректировать питание, физическую активность и другие факторы, чтобы улучшить как физическое, так и когнитивное здоровье.

Биоматериальные ценности

Как пояснили разработчики, немалую часть биоматериала можно собрать во время обычных медосмотров и диспансеризаций — так добровольцам не придется выделять на сдачу анализов дополнительное время . Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, пациент будет жертвовать кровь или иной материал для дальнейшего изучения.

— Привлечение здоровых пациентов — это отдельная цель. И основной инструмент для ее достижения — популяризация знаний о том, зачем всё это нужно. Осведомленность играет очень важную роль. Сейчас уже немало людей, в основном молодежи, следит за научными открытиями, тенденциями в медицине. И я думаю, чем больше говорить о важности формирования таких биобанков, о том, как и зачем они создаются, как хранятся данные пациентов, тем выше будет готовность людей сдавать биоматериал для научных исследований. Люди будут понимать, что так они делают вклад не только в науку и индустрию, но и в общее будущее , — отметила Анна Семина.

Еще один способ выявлять ранние маркеры заболеваний — сравнивать показатели здоровых людей с показателями больных .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сейчас биоресурсная коллекция Сеченовского университета насчитывает более 95 тыс. проб крови, слюны и мочи пациентов Клинического центра, а в этом году к ним добавятся образцы микробиоты и спинномозговой жидкости .

Всё это биоматериал людей с онкологическими, кардиологическими, нефрологическими, ревматологическими и другими заболеваниями. Такая обширная коллекция позволяет ученым разрабатывать средства ранней диагностики и новые протоколы персонализированного лечения заболеваний. Однако для более точной диагностики и нужно иметь столь же обширную коллекцию данных о здоровых людях .

Создание банка биоматериалов добровольцев — прогрессивная идея, считает заведующий кафедрой общей врачебной практики РУДН Николай Стуров. Прежде всего анализ данных таких банков поможет в стратификации риска тех или иных заболеваний, когда оценивается не один показатель отдельно, а несколько разноплановых маркеров в их совокупности на протяжении жизни . Это может быть уровень определенных клеток крови, показатели биохимического анализа крови и с наследственностью, уровнем систолического давления, вредными привычками.

— В итоге удается уловить, на каком этапе происходит тот самый переход от нормы к патологии. Но для этого нужен кропотливый анализ больших объемов данных респондентов на протяжении их жизни . Информация биобанка даст возможность углубленно изучить вопросы профилактики практически по всем группам заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отдельно следует отметить банки микрофлоры кишечника здоровых добровольцев, которые уже созданы в некоторых странах. Сейчас с помощью различных методов (РНК-секвенирование, газовая хроматография — масс-спектрометрия) можно определять более 300 различных представителей человеческой микрофлоры , — сообщил эксперт.

По его словам, уже известно, что отклонения от нормы тех или иных микробов в микрофлоре кишечника ассоциированы с повышенной частотой мочевой инфекции, заболеваний печени, колоректального рака, сахарного диабета второго типа .

— Такой биобанк даст возможность иметь здоровые образцы пациента. Если этот человек попадет в поле зрения врача, ему не надо будет по-новому расшифровать геном , — рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.