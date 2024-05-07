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Беспроцентный клад: в России появится банк биоматериалов здоровых людей

Как новое хранилище поможет отслеживать опасные болезни на самых ранних стадиях
Фото: Getty Images/Adam Gault
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Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России. Проведенные с его помощью исследования лягут в основу программ, которые позволят по малейшим колебаниям показателей выявлять заболевания задолго до появления первых симптомов. Новый подход даст возможность еще до развития какой-либо патологии изменить образ жизни пациента так, чтобы свести риски к минимуму и продлить как саму жизнь, так и активный ее период. Однако необходимо собрать достаточное количество образцов добровольцев, считают эксперты.

Эталонные показатели

Подавляющее большинство исследовательских биобанков в России в основном получают материал от пациентов, у которых есть конкретные жалобы. Это позволяет собирать коллекции, связанные с различными заболеваниями, однако для некоторых исследований необходим биоматериал здоровых людей. Задача исследователей Сеченовского университета — как можно раньше обнаружить изменения в показателях крови и мочи, указывающие на повышение рисков развития тех или иных заболеваний. Таким образом у пациента будет больше шансов предотвратить болезнь, рассказали «Известиям» разработчики.

Такие исследования похожи на обратный инжиниринг. В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни.

врач производит забор крови у пациента
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Будем знать, чем он заболел — гипертонией, раком, чем-то еще. А потом посмотрим, как изменялись результаты анализов, и ретроспективно найдем те, которые были связаны с ранними стадиями болезни или повышенным риском ее развития, — рассказала «Известиям» директор нового биобанка Анна Семина. — Это очень сложная задача, в том числе и технологически. Но результаты таких исследований позволят отслеживать минимальные колебания показателей и прогнозировать риск развития заболевания задолго до его начала.

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В будущем выделенные биомаркеры позволят комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать дальнейшие изменения, связанные со старением и образом жизни. Это дает возможность своевременно корректировать питание, физическую активность и другие факторы, чтобы улучшить как физическое, так и когнитивное здоровье.

Биоматериальные ценности

Как пояснили разработчики, немалую часть биоматериала можно собрать во время обычных медосмотров и диспансеризаций — так добровольцам не придется выделять на сдачу анализов дополнительное время. Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, пациент будет жертвовать кровь или иной материал для дальнейшего изучения.

— Привлечение здоровых пациентов — это отдельная цель. И основной инструмент для ее достижения — популяризация знаний о том, зачем всё это нужно. Осведомленность играет очень важную роль. Сейчас уже немало людей, в основном молодежи, следит за научными открытиями, тенденциями в медицине. И я думаю, чем больше говорить о важности формирования таких биобанков, о том, как и зачем они создаются, как хранятся данные пациентов, тем выше будет готовность людей сдавать биоматериал для научных исследований. Люди будут понимать, что так они делают вклад не только в науку и индустрию, но и в общее будущее, — отметила Анна Семина.

Еще один способ выявлять ранние маркеры заболеваний — сравнивать показатели здоровых людей с показателями больных.

врач смотрит в микроскоп и изучает препарат
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сейчас биоресурсная коллекция Сеченовского университета насчитывает более 95 тыс. проб крови, слюны и мочи пациентов Клинического центра, а в этом году к ним добавятся образцы микробиоты и спинномозговой жидкости.

Всё это биоматериал людей с онкологическими, кардиологическими, нефрологическими, ревматологическими и другими заболеваниями. Такая обширная коллекция позволяет ученым разрабатывать средства ранней диагностики и новые протоколы персонализированного лечения заболеваний. Однако для более точной диагностики и нужно иметь столь же обширную коллекцию данных о здоровых людях.

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Создание банка биоматериалов добровольцев — прогрессивная идея, считает заведующий кафедрой общей врачебной практики РУДН Николай Стуров. Прежде всего анализ данных таких банков поможет в стратификации риска тех или иных заболеваний, когда оценивается не один показатель отдельно, а несколько разноплановых маркеров в их совокупности на протяжении жизни. Это может быть уровень определенных клеток крови, показатели биохимического анализа крови и с наследственностью, уровнем систолического давления, вредными привычками.

В итоге удается уловить, на каком этапе происходит тот самый переход от нормы к патологии. Но для этого нужен кропотливый анализ больших объемов данных респондентов на протяжении их жизни. Информация биобанка даст возможность углубленно изучить вопросы профилактики практически по всем группам заболеваний.

девушка берет кровь для анализов в лаборатории
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отдельно следует отметить банки микрофлоры кишечника здоровых добровольцев, которые уже созданы в некоторых странах. Сейчас с помощью различных методов (РНК-секвенирование, газовая хроматография — масс-спектрометрия) можно определять более 300 различных представителей человеческой микрофлоры, — сообщил эксперт.

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По его словам, уже известно, что отклонения от нормы тех или иных микробов в микрофлоре кишечника ассоциированы с повышенной частотой мочевой инфекции, заболеваний печени, колоректального рака, сахарного диабета второго типа.

— Такой биобанк даст возможность иметь здоровые образцы пациента. Если этот человек попадет в поле зрения врача, ему не надо будет по-новому расшифровать геном, — рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Банк позволит сравнивать большие группы в популяции между собой. Однако необходимо собрать достаточно большое количество образцов, подчеркнул эксперт.

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