Врач перечислила необходимые для сдачи анализы после выхода из поста

Для того чтобы оценить свое здоровье после завершения поста, необходимо сдать несколько анализов. О том, какие именно и что они могут показать, 6 мая «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анна Луговская.

Она отметила, что необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

По словам специалиста, это поможет узнать, есть ли проблемы в организме в части белкового обмена, дефицита витаминов группы В и железа. Врач подчеркнула, что эти показатели могут измениться при исключении из рациона мясных и рыбных продуктов.

Специалист предупредила, что после завершения поста люди могут испытывать тягу к сладкому, могут отмечаться усталость и снижение активности.

«Если после завершения поста при переходе на обычный план питания вы чувствуете слабость, повышенную утомляемость и дискомфорт, следует обратиться к таким специалистам, как эндокринолог, диетолог или терапевт», — заключила Луговская.

3 мая диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, как выйти из поста без последствий для организма. По ее словам, в этом помогут рыба, кисломолочные продукты и яйца.

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева призвала не злоупотреблять такой тяжелой и калорийной пищей, как кулич. По ее словам, кулич по своему составу является десертом и часто наполнятся орехами, цукатами, шоколадом, глазурью, за счет чего обладает высоким гликемическим и инсулиновым индексом.