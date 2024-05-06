Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

Врач перечислила необходимые для сдачи анализы после выхода из поста

Врач Луговская: после выхода из поста нужно сдать анализы крови и на общий белок
0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того чтобы оценить свое здоровье после завершения поста, необходимо сдать несколько анализов. О том, какие именно и что они могут показать, 6 мая «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анна Луговская.

Она отметила, что необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

По словам специалиста, это поможет узнать, есть ли проблемы в организме в части белкового обмена, дефицита витаминов группы В и железа. Врач подчеркнула, что эти показатели могут измениться при исключении из рациона мясных и рыбных продуктов.

Специалист предупредила, что после завершения поста люди могут испытывать тягу к сладкому, могут отмечаться усталость и снижение активности.

«Если после завершения поста при переходе на обычный план питания вы чувствуете слабость, повышенную утомляемость и дискомфорт, следует обратиться к таким специалистам, как эндокринолог, диетолог или терапевт», — заключила Луговская.

«Главный и самый светлый праздник в году, наполняющий сердце радостью»
Что говорил патриарх Кирилл на пасхальном богослужении и как православные россияне встретили праздник

3 мая диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, как выйти из поста без последствий для организма. По ее словам, в этом помогут рыба, кисломолочные продукты и яйца.

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева призвала не злоупотреблять такой тяжелой и калорийной пищей, как кулич. По ее словам, кулич по своему составу является десертом и часто наполнятся орехами, цукатами, шоколадом, глазурью, за счет чего обладает высоким гликемическим и инсулиновым индексом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024