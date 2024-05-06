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«Хезболла» заявила о применении РСЗО «Катюша» по штаб-квартире ЦАХАЛ

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Фото: TASS/AP/Hassan Ammar
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Вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» нанесли удар по штаб-квартире дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), применив реактивные системы залпового огня (РСЗО), родственные советским «катюшам». Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили представили организации в Telegram-канале.

«Бойцы Исламского сопротивления запустили десятки снарядов «катюши» по штаб-квартире Голанской дивизии на базе Нафах», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары были совершены в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильскую агрессию в долине Бекаа на юге Ливана. Примерно в то же время ЦАХАЛ сообщила о звуке сирен на севере Израиля, в районе базы Нахаф.

Кроме того, израильский министр обороны Йоав Галлант во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что у ЦАХАЛ не осталось иного выбора, кроме как начать наступление на южную часть сектора Газа, Рафах, добавляет The Times of Israel.

«Нервы рано или поздно начинают сдавать»
Что происходит на севере Израиля, где идут регулярные перестрелки ЦАХАЛ и «Хезболлы»

4 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах. 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам.

Ранее, 27 апреля, вооруженные формирования «Хезболлы» заявили, что нанесли удары по штабу израильского батальона в Верхней Галилее. Как отмечается в материале, движение указало на то, что удары были совершены в ответ на бомбардировки Израилем городов Кафр-Кила и Кфар-Шуба.

До этого, 25 апреля, сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Военнослужащими израильской армии были зафиксированы два запуска противотанковых ракет со стороны Ливана в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия ЦАХАЛ открыли огонь по источникам обстрелов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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