«Хезболла» заявила о применении РСЗО «Катюша» по штаб-квартире ЦАХАЛ

Вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» нанесли удар по штаб-квартире дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), применив реактивные системы залпового огня (РСЗО), родственные советским «катюшам». Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили представили организации в Telegram-канале.

«Бойцы Исламского сопротивления запустили десятки снарядов «катюши» по штаб-квартире Голанской дивизии на базе Нафах», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары были совершены в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильскую агрессию в долине Бекаа на юге Ливана. Примерно в то же время ЦАХАЛ сообщила о звуке сирен на севере Израиля, в районе базы Нахаф.

Кроме того, израильский министр обороны Йоав Галлант во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что у ЦАХАЛ не осталось иного выбора, кроме как начать наступление на южную часть сектора Газа, Рафах, добавляет The Times of Israel.

4 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах. 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам.

Ранее, 27 апреля, вооруженные формирования «Хезболлы» заявили, что нанесли удары по штабу израильского батальона в Верхней Галилее. Как отмечается в материале, движение указало на то, что удары были совершены в ответ на бомбардировки Израилем городов Кафр-Кила и Кфар-Шуба.

До этого, 25 апреля, сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Военнослужащими израильской армии были зафиксированы два запуска противотанковых ракет со стороны Ливана в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия ЦАХАЛ открыли огонь по источникам обстрелов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.