Одна из крупнейших за 10 лет вспышек на Солнце произошла 6 мая
На Солнце произошла одна из крупнейших за последние 10 лет вспышек, сообщил 6 мая руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце <...>. Сообщается о резком росте потоков рентгеновского излучения на орбите Земли», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По словам эксперта, данное событие визуально идентифицировано космическими телескопами, его мощность предварительно оценивается как X4.5. С мая 2014 года на Солнце было зарегистрировано лишь четыре более крупных взрыва, отметил Богачев.
Он объяснил, что вспышка в понедельник является результатом крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности, которые пока продолжаются. Последствия для Земли от этого взрыва будут понятны в течение ближайших часов, указал эксперт.
Ранее в этот день сообщалось, что накануне на Солнце зафиксировано семь мощных вспышек. Как уточнили в Институте прикладной геофизики, две из них относятся к классу Х, остальные пять — к классу М.
До этого еще одна мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. Перед ней вечером 2 мая на Земле началась магнитная буря, которая достигла класса G3.