США возможно придется отправить войска в зону конфликта на Украине в случае поражения Киева. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Джеффрис также считает, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция. Он полагает, что возглавляет эту фракцию член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Ранее, 5 мая, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Европейский союз (ЕС). По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

27 апреля посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.