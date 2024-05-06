Психолог рассказала о вреде четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя может не подойти тем, кто за рабочее время должен выполнять определенный объем задач и едва успевают сделать это за пять дней. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказала кандидат психологических наук, бизнес-психолог Марина Гогуева.

«Если работа насыщенная и график настолько плотный, что человек за пять дней еле успевает выполнить свои задачи, то четыре рабочих дня для него будут очень сложными. Он будет работать на износ», — рассказала Гогуева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, из-за этого работник будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать. А если же увеличить продолжительность рабочего дня при четырехдневной неделе, это негативно отразится на качестве жизни.

Психолог отметила, что переход на четырехдневную неделю может быть целесообразен при свободном графике — в тех сферах, где важен только конечный результат, а не процесс работы.

«Если человек может сам себя организовать, если ему не нужна какая-то внешняя мотивация, не нужен внешний контроль, допустим, это человек, который совершенно спокойно работает на удаленке и в срок успевает выполнить все задачи, то, вероятнее всего, его четырехдневный график вполне устроит. Он четыре дня будет продвигаться к своему результату, если там стоят адекватные сроки, и три дня будет качественно отдыхать», — подчеркнула Гогуева.

Ранее, 27 января, агентство Bloomberg сообщило, что в Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю. Отмечалось, что тестовый период начинается с 1 февраля и продлится полгода. В проекте участвует 45 компаний. По окончании срока выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности. По данным СМИ, цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику из-за кризиса на рынке труда.

В июле прошлого года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Он указал на то, что закон позволяет работодателям реализовывать гибкий график работы для сотрудников, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели. Также можно комбинировать дистанционную занятость, добавил министр.