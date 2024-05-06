Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

Психолог рассказала о вреде четырехдневной рабочей недели

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехдневная рабочая неделя может не подойти тем, кто за рабочее время должен выполнять определенный объем задач и едва успевают сделать это за пять дней. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказала кандидат психологических наук, бизнес-психолог Марина Гогуева.

«Если работа насыщенная и график настолько плотный, что человек за пять дней еле успевает выполнить свои задачи, то четыре рабочих дня для него будут очень сложными. Он будет работать на износ», — рассказала Гогуева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, из-за этого работник будет больше уставать, больше болеть, быстрее выгорать. А если же увеличить продолжительность рабочего дня при четырехдневной неделе, это негативно отразится на качестве жизни.

Психолог отметила, что переход на четырехдневную неделю может быть целесообразен при свободном графике — в тех сферах, где важен только конечный результат, а не процесс работы.

«Если человек может сам себя организовать, если ему не нужна какая-то внешняя мотивация, не нужен внешний контроль, допустим, это человек, который совершенно спокойно работает на удаленке и в срок успевает выполнить все задачи, то, вероятнее всего, его четырехдневный график вполне устроит. Он четыре дня будет продвигаться к своему результату, если там стоят адекватные сроки, и три дня будет качественно отдыхать», — подчеркнула Гогуева.

Пятый лишний: 81% работодателей поддерживает введение четырехдневки
Когда рынок труда будет готов к дополнительному выходному и что для этого нужно

Ранее, 27 января, агентство Bloomberg сообщило, что в Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю. Отмечалось, что тестовый период начинается с 1 февраля и продлится полгода. В проекте участвует 45 компаний. По окончании срока выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности. По данным СМИ, цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику из-за кризиса на рынке труда.

В июле прошлого года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Он указал на то, что закон позволяет работодателям реализовывать гибкий график работы для сотрудников, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели. Также можно комбинировать дистанционную занятость, добавил министр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024