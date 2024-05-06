В США жена посчитала наваждением решение мужа направить с обрыва авто с семьей в салоне

Ниха Патель — супруга рентгенолога из Медицинского центра Святого Креста в Лос-Анджелесе Дхармеша Пателя обратилась с просьбой к судье рассмотреть возможность лечения психического здоровья мужа вместо тюремного заключения. В январе 2023 года мужчина столкнул Tesla, в салоне которой находился сам, его жена и двое детей, с обрыва Devil’s Slide в Калифорнии. Все выжили, и поначалу Ниха требовала заключить мужа под стражу, а теперь изменила запрос, сообщил журнал People.

Женщина выступала в суде 2 мая. Она впервые говорила о той аварии, поэтому Дхармеш был очень взволнован, слушая рассказ жены.

«Он нужен нам в нашей жизни. Прошло уже более полутора лет с тех пор, как я и мои дети в последний раз видели Дхармеша или разговаривали с ним. Я не хочу, чтобы мужа привлекли к ответственности по любому из обвинений. Я умоляю суд предоставить ему психиатрическую помощь», — сказала Ниха Патель, согласно San Francisco Chronicle.

В обращении к судье Ниха призналась, что испытывает самую сильную боль, когда видит, как ее дети страдают. Когда она укладывает их спать, ей вспоминается собственное одиночество и невероятная тоска по лучшему другу и своему партнеру по жизни — Дхармешу.

Пателю предъявлены три обвинения в покушении на убийство. Он при аварии получил «серьезные травмы нижней части тела», Ниха и их 7-летняя дочь были серьезно травмированы, а 4-летнему сыну была оказана медицинская помощь из-за незначительных повреждений.

Виновным по трем пунктам обвинения в покушении на убийство и двум в причинении телесных повреждений своей жене и дочери Патель cебя не признал. Он утверждал, что у его Tesla Model Y возникли проблемы с шинами, когда он съехал с обрыва. При этом свидетели ДТП утверждали, что ни малейших признаков торможения или попыток остановить авто никто не предпринимал.

В конце апреля психолог Марк Паттерсон дал показания о том, что Дхармеш Патель страдал психозом и имел галлюцинации о том, что его дети были похищены и подвергались растлению перед аварией, согласно Orange County Register. Он добавил, что в день трагедии у Пателя, видимо, были единичные проявления серьезного депрессивного расстройства наряду с психотическими признаками и тревожным расстройством.

«По словам психолога, за несколько дней до ДТП у Пателя усилились галлюцинации, и он был потрясен заголовками газет со всего мира», — пишет издание.

Паттерсон поставил диагноз после того, как провел 18 тестов и поговорил с Пателем, его братом и сестрой. Он отметил, что Патель «по-прежнему испытывает сильные угрызения совести», но практически не имеет признаков депрессии. У него прекратились галлюцинации даже после того, как ему отменили антипсихотические препараты, которые он принимал, когда содержался без права внесения залога в тюрьме округа Сан-Матео.

«Теперь, когда мы понимаем и знаем, что его состояние поддается лечению, всё изменится. Я хочу, чтобы члены суда знали: здоровье и безопасность моей семьи имеют первостепенное значение», — заявила в суде Ниха Патель.

В 2018 году в Калифорнии была введена программа досудебной реабилитации для обвиняемых, у которых было диагностировано психическое расстройство. Если Дхармеш Патель получит медицинскую помощь и завершит двухлетнюю программу, с него будут сняты уголовные обвинения, а запись об аресте будет уничтожена, напомнил The New York Post.

В конце апреля американские СМИ снова вспомнили историю врача из Калифорнии Дхармеша Пателя в связи с судебными заседаниями по его делу. В январе 2023 года он направил с высоты 76 м автомобиль, в котором находились его жена и двое детей. Свидетели тогда рассказали, что не видели никаких попыток машины остановиться.

В 2021 году британская Sun сообщала, как житель Турции Хакан Айсал сбросил с обрыва беременную супругу. Семра Айсал находилась на седьмом месяце беременности. Спустя некоторое время после трагедии подозреваемый вернулся на место происшествия и сделал там фото.