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Мужчина в Турции сбросил беременную супругу с обрыва

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Житель Турции Хакан Айсал обвиняется в убийстве своей супруги Семры Айсал, которая находилась на седьмом месяце беременности, сообщает газета The Sun.

По предварительным данным, мужчина столкнул супругу с 300-метровой скалы в Долине бабочек в провинции Мугла. Как отмечается, спустя некоторое время после трагедии подозреваемый вернулся на место происшествия и сделал там фото.

«В месте, которое когда-то было моим раем, больше нет солнца»,написал он в публикации.

В публикации добавляется, что правоохранители обладают кадрами видеозаписи, на которых мужчина отводит свою жену на утес. По словам очевидцев, Айсал вел себя странно.

Сам обвиняемый отрицает причастность к гибели жены.

28 января сообщалось, что в Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным. Отмечается, что у Сиолин кроме огнестрельных ранений был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.

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