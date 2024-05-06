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МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
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МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

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Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenkoukrinform
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-министр информационной политики страны Юрий Стець объявлены в розыск МВД РФ, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.

«Арсен Борисович Аваков, 02.01.1964. Разыскивается по статье УК», ― говорится в карточке из базы министерства. По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Аваков, не уточняется.

Аналогичное заявление о розыске Стеца опубликовано на сайте министерства. Статья УК также не указывается.

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В октябре 2023-го экс-глава МВД Украины был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, 25 апреля Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинения Стецю за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе.

Также 6 мая стало известно, что бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман объявлены в розыск МВД РФ.

Накануне МВД России объявило президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко в розыск. Подробностей не приводилось.

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