МВД России объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман объявлены в розыск МВД РФ, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.

«Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч, Луганская область, разыскивается по статье УК РФ», ― говорится в карточке из базы министерства. По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Данилов, не уточняется.

Аналогичные заявления о розыске Гройсмана и Климкина опубликованы на сайте министерства. Статья УК также не указывается.

Ранее, 25 апреля, Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру рады Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе.

Накануне МВД России объявило президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского лидера Петра Порошенко в розыск. Подробностей не приводилось.

За день до этого МВД РФ объявило экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу национального банка страны Степана Кубива в розыск. Статьи УК, по которым их разыскивают, не уточнялись.