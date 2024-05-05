В Музее Победы прошел концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы»
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы».
Его участники, которые дали более 100 концертов в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса, исполнили патриотичные песни.
Также на сцене выступили представители Союза писателей, разных родов войск и силовых структур и ветеран Великой Отечественной войны Иван Гришанов.
Накануне, 4 мая, у главного здания Музея Победы на Поклонной горе прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы». В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, по Красной площади пройдут участники спецоперации по защите Донбасса.