9-летней Маше из Макеевки передали щенка по поручению Путина

Девочка Маша из Макеевки, которая не один год подряд, услышав шум мотора, выбегает из дома с флагом России встречать и провожать отряд российской штурмовой авиации «Крылатые архангелы», получила в подарок щенка немецкой овчарки от президента РФ Владимира Путина. Об этом 5 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По поручению нашего президента мы вместе с Сергеем Кириенко (первый заместитель руководителя администрации главы государства. — Ред.) передали Маше щенка, которого она очень хотела. У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать всë, чтобы они были счастливы», — написал в своем Telegram-канале Пушилин.

Как следует из видео, девятилетняя жительница Макеевки дала собаке имя Рекси. Кроме того, она добавила, что хотела бы встретиться с самим главой государства, «потому что он крутой».

Полгода назад родной брат Маши Дмитрий Глоба рассказал о том, как его младшая сестра всегда приветствует летчиков. После этого бойцы исполнили ее мечту: девочка побывала на аэродроме.

«Отец Маши — военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Брат Дмитрий — сотрудник МЧС. Мама оберегает семейный очаг, делает всë для того, чтобы дочь развивалась. Девочка занимается хореографией и воздушной гимнастикой», — рассказал Пушилин.

Ранее, 7 октября 2023 года, Путин подарил школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой щенка породы акита-ину. Афанасьева была до слез рада такому подарку, поскольку давно мечтала о собаке этой породы — с тех пор, как посмотрела фильм «Хатико». Девочка обратилась к президенту втайне от семьи — сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала родителям. Школьница решила не менять кличку Умка, которую щенок получил при рождении.