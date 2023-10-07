Путин подарил школьнице из Пскова щенка породы акита-ину Умку

Президент России Владимир Путин подарил школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой щенка породы акита-ину. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку», ― сказано в сообщении.

Афанасьева была до слез рада такому подарку, поскольку давно мечтала о собаке этой породы — с тех пор, как посмотрела фильм «Хатико». Девочка обратилась к президенту втайне от семьи — сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала родителям.

Школьница решила не менять кличку Умка, которую щенок получил при рождении.

Ранее, 1 сентября, Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в регионах РФ пообщался по видеосвязи с первоклассницей из Московской области Ариной и отметил красивое платье девочки. Он обратился к ней и поинтересовался, кто ее так нарядно одел, а также спросил, понравился ли ей первый день в школе.