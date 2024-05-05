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В США предрекли Зеленскому потерю власти после завершения конфликта на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский потеряет власть после конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский лишится власти после завершения украинского конфликта. Таким мнением поделился 3 мая американский разведчик Скотт Риттер.

«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Кроме того, Риттер назвал предстоящую конференцию по урегулированию ситуации на Украине в Швейцарии бессмысленным мероприятием, так как к участию в нем не пригласили Россию.

По его словам, сейчас только Москва может решить, когда именно будет завершен конфликт, при этом Киев ждет незавидная судьба из-за действий западных стран, уточнила «Газета.Ru».

«Конференция в Швейцарии с обсуждением «формулы Зеленского» — фарс»
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Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта конференция будет организована без стремления к реальному результату. Посольство России в Берне назвало грядущий саммит продавливанием «формулы мира» Зеленского. РФ также призвала партнеров воздержаться от участия во встрече.

Кроме того, 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

При этом в тот день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предположил, что страны Запада намереваются в ближайшее время поднять вопрос легитимности Зеленского. По его словам, представители власти из Германии и Австрии испытывают большую обеспокоенность об официальном статусе украинского лидера.

Как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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