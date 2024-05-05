Женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду в Москве

На юге Москвы в Нижнем Царицынском пруду в парке «Царицыно» утонула женщина. Как сообщил 5 мая источник «Известий», тело погибшей обнаружили охранники территории.

На вид утонувшей около 55–60 лет. На место трагедии сразу же были вызваны полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5 мая сообщалось, что сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области ищут утонувшего мужчину. Информация о происшествии поступила в региональное ГУ МЧС России от очевидцев в 10:45 мск. Они сообщили, что в районе залива Якоби мужчина решил поплавать, после чего он скрылся под водой и больше на поверхности не появился. В ведомстве отметили, что инцидент стал следствием грубого нарушения правил безопасности.